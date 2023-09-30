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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 30 сентября 2023
Хетафе
30.09.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Вильярреал
83'
Замена
А. Манди
️️️️
Й. Пино
Замена
К. Аленья
️️️️
Д. Рико
82'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Б. Майорал
82'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Д. Суарес
82'
74'
Желтая карточка
К. Фемения
72'
Замена
Р. Террац
️️️️
Х. Фойт
67'
Желтая карточка
Й. Пино
62'
Желтая карточка
Ф. Йоргенсен
61'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Серлот
Желтая карточка
М. Гринвуд
53'
46'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
46'
Замена
К. Фемения
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Х. Латаса
️️️️
Х. Мата
46'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
О. Родригес
46'
Желтая карточка
О. Родригес
30'
23'
Красная карточка
А. Баэна
5'
Желтая карточка
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
3-2-2-1-2
13
Сорья
17
Альварес
23
Митрович
2
Джене
15
Рико
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
14
Родригес
17
Мата
9
Майорал
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
46
Габбиа
39
Альбиоль
8
Фойт
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
10
Баэна
9
Серлот
25
Моралес
22
Суарес
26
Ангилери
26
Ангилери
22
Суарес
15
Рико
10
Аленья
10
Аленья
15
Рико
14
Родригес
11
Гринвуд
11
Гринвуд
14
Родригес
9
Майорал
11
Лосано
11
Лосано
9
Майорал
17
Мата
9
Латаса
9
Латаса
17
Мата
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
10
Пино
2
Манди
2
Манди
10
Пино
25
Моралес
17
Фемения
17
Фемения
25
Моралес
8
Фойт
11
Террац
11
Террац
8
Фойт
9
Серлот
22
Бреретон
22
Бреретон
9
Серлот
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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