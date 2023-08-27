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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 27 августа 2023
Валенсия
27.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
80'
У. Дуро
24'
А. Орос (П)
90+5'
И. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Осасуна
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
И. Видаль
Пас отдал
А. Будимир
90'
+4
Желтая карточка
Х. Монкайола
90'
+1
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 1:1!
У. Дуро
Пас отдал
Х. Гуэрра
80'
77'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Х. Аресо
Замена
К. Москера
️️️️
Г. Паулиста
75'
74'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
А. Орос
67'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
62'
Желтая карточка
И. Муньос
Желтая карточка
У. Дуро
59'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ф. Перес
58'
46'
Замена
И. Видаль
️️️️
Э. Барха
Замена
А. Алмейда
️️️️
М. Дьякаби
46'
35'
Желтая карточка
Э. Барха
Желтая карточка
М. Дьякаби
27'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Орос
Желтая карточка
Т. Корреа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Паулиста
39
Озкаджар
4
Дьякаби
14
Гайя
14
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
4-1-2-1-2
1
Эррера
12
Аресо
5
Гарсия
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
19
Ибаньес
10
Орос
11
Барха
9
Гарсия
11
Арнайц
3
Паулиста
3
Москера
3
Москера
3
Паулиста
21
Перес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Перес
4
Дьякаби
8
Алмейда
8
Алмейда
4
Дьякаби
11
Арнайц
22
Мохика
22
Мохика
11
Арнайц
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
11
Барха
22
Видаль
22
Видаль
11
Барха
10
Орос
7
Монкайола
7
Монкайола
10
Орос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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