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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 27 августа 2023
Атлетик
27.08.2023, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
30'
М. Весга (П)
45'
М. Весга (П)
45+7'
Г. Гурусета
84'
У. Гомес
2'
В. Жозе
10'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Бетис
Желтая карточка
А. Беренгер
90'
+1
Замена
Д. Гарсия
️️️️
И. Руис де Галаррета
85'
ГОЛ! 4:2!
У. Гомес
84'
Желтая карточка
М. Весга
79'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Н. Уильямс
75'
74'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
М. Рока
74'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
Замена
У. Гомес
️️️️
И. Муньяин
66'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
66'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
И. Гарсия де Альбенис
66'
65'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
61'
Желтая карточка
А. Паредес
59'
58'
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
58'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
48'
Желтая карточка
Абнер
ГОЛ! 3:2!
Г. Гурусета
Пас отдал
И. Уильямс
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Весга
45'
44'
Желтая карточка
Г. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Весга
30'
10'
ГОЛ! 0:2!
Иско
Пас отдал
А. Руйбаль
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
3
Гарсия де Альбенис
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Муньяин
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-1-2-2
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Фелипе
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
24
Руйбаль
22
Иско
12
Виллиан Жозе
22
Перес
3
Гарсия де Альбенис
17
Бершиче
17
Бершиче
3
Гарсия де Альбенис
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
16
Руис де Галаррета
10
Муньяин
46
Гомес
46
Гомес
10
Муньяин
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
10
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Уильямс
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
21
Рока
18
Гуардадо
18
Гуардадо
21
Рока
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko
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