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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Сельта
Жирона - Сельта: обзор матча 07 октября 2009
Жирона
07.10.2009, среда, 23:00
Испания. Кубок, 3 раунд
1 : 3
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Жирона - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
- : -
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
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Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
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1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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