Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ле-Ман - Ним
Ле-Ман - Ним: обзор матча 23 сентября 2009
Ле-Ман
23.09.2009, среда, 22:00
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ним
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле-Ман - Ним
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
Новости команд
Все
Ле-Ман
Ним
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ле-Мана» и «Монако» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ле-Мана» и «Монако» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+