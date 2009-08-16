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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Лечче
Сампдория - Лечче: обзор матча 16 августа 2009
Сампдория
16.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 3 раунд
6 : 2
Завершен
Лечче
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Лечче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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29.10.2026
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25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
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0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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