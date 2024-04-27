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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 27 апреля 2024
Манчестер Юнайтед
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
79'
Антони
87'
З. Амдуни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
М. Эстеве
Замена
М. Маунт
️️️️
С. Мактоминей
90'
+2
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Амдуни
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Эриксен
81'
ГОЛ! 1:0!
Антони
79'
72'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
А. Диалло
️️️️
Р. Хойлунд
65'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Мэйну
65'
60'
Желтая карточка
Д. Каллен
57'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Фофана
Желтая карточка
Антони
43'
42'
Желтая карточка
В. Одобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
19
Хойлунд
24
Эриксен
3-1-2-2-2
49
Мурич
2
Витиньо
26
О'Ши
22
Ассиньон
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
27
Фофана
9
Фостер
24
Эриксен
4
Амрабат
4
Амрабат
24
Эриксен
37
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
37
Мэйну
Мактоминей
7
Маунт
7
Маунт
Мактоминей
19
Хойлунд
16
Диалло
16
Диалло
19
Хойлунд
7
Брун-Ларсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Брун-Ларсен
27
Фофана
11
Амдуни
11
Амдуни
27
Фофана
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
1
Алтай Баиндыр
ВР
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
1
3
Всего ударов по воротам
27
16
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
11
Офсайды
0
2
Количество передач
406
446
Сейвы
6
9
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
11
6
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.83
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
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