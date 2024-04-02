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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 02 апреля 2024
Бернли
02.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
37'
Я. Брун-Ларсен
45+3'
Р. Айт Нури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
М. Бенсон
️️️️
Л. Фостер
86'
83'
Замена
Б. Траоре
️️️️
П. Сарабия
76'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Чивоме
Замена
Д. Родригес
️️️️
Я. Брун-Ларсен
73'
68'
Замена
С. Буэно
️️️️
У. Буэно
54'
Желтая карточка
Н. Семеду
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Айт Нури
Пас отдал
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
Д. О'Ши
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Леон Чивоме
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бернли
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Мурич
18
Тэйлор
26
О'Ши
2
Витиньо
16
Берге
24
Каллен
3
Эстеве
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
27
Фофана
3-3-1-1-1
1
Са
3
Буэно
3
Килман
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
11
Чивоме
9
Фостер
14
Бенсон
14
Бенсон
9
Фостер
7
Брун-Ларсен
16
Родригес
16
Родригес
7
Брун-Ларсен
3
Буэно
14
Буэно
14
Буэно
3
Буэно
7
Сарабия
12
Траоре
12
Траоре
7
Сарабия
11
Чивоме
10
Кунья
10
Кунья
11
Чивоме
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
12
Офсайды
2
5
Количество передач
469
451
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.98
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Тюрф Мур
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