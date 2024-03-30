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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 30 марта 2024
Челси
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
44'
К. Палмер (П)
78'
К. Палмер
47'
Д. Каллен
81'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
М. Эстеве
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. О'Ши
Пас отдал
Д. Каллен
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
Пас отдал
Р. Стерлинг
78'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
М. Кайседо
73'
70'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
В. Одобер
70'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Фостер
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Галлахер
62'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Каллен
Пас отдал
Д. Браунхилл
46'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Я. Брун-Ларсен
45'
+3
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
К. Галлахер
45'
+1
45'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
З. Амдуни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Палмер
44'
40'
Вторая желтая
Л. Ассиньон
Желтая карточка
М. Кукурелья
35'
16'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-1-3
1
Петрович
17
Кукурелья
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
27
Мудрик
10
Палмер
11
Джексон
3-1-2-2-2
49
Мурич
22
Ассиньон
26
О'Ши
2
Витиньо
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
11
Амдуни
9
Фостер
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
25
Кайседо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
25
Кайседо
8
Галлахер
20
Мадуэке
20
Мадуэке
8
Галлахер
11
Амдуни
18
Тэйлор
18
Тэйлор
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
28
Одобер
9
Фостер
16
Родригес
16
Родригес
9
Фостер
Остались в запасе
Челси
Бернли
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Челси - Бернли
2
2
3
Всего ударов по воротам
33
18
Удары в створ
13
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
7
Офсайды
3
0
Количество передач
617
266
Сейвы
4
11
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
22
14
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
3.74
1.51
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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