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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брентфорд
Кристал Пэлас - Брентфорд: обзор матча 30 декабря 2023
Кристал Пэлас
30.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
14'
М. Олисе
39'
Э. Эзе
58'
М. Олисе
2'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Брентфорд
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
90'
+2
Замена
М. Франка
️️️️
Ж. Матета
86'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Э. Эзе
86'
80'
Замена
М. Олакигбе
️️️️
К. Льюис-Поттер
80'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
67'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Нергор
63'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Расмуссен
63'
Замена
Н. Мопе
️️️️
М. Йенсен
ГОЛ! 3:1!
М. Олисе
Пас отдал
М. Гехи
58'
45'
+2
Желтая карточка
С. Годдос
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
Пас отдал
Т. Митчелл
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
Пас отдал
Ж. Айю
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
М. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Итан Брайерли
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
3
Митчелл
17
Клайн
8
Лерма
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
25
Занка
22
Коллинс
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
7
Годдос
23
Льюис-Поттер
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
10
Эзе
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Эзе
14
Матета
26
Франка
26
Франка
14
Матета
2
Расмуссен
16
Ониика
16
Ониика
2
Расмуссен
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Нергор
23
Льюис-Поттер
17
Олакигбе
17
Олакигбе
23
Льюис-Поттер
8
Йенсен
11
Мопе
11
Мопе
8
Йенсен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Томас Стракоша
ВР
14
Итан Брайерли
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
14
Итан Брайерли
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Брентфорд
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
438
475
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Селхарст Парк
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