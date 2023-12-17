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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 17 декабря 2023
Брентфорд
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
45'
К. Льюис-Поттер
77'
А. Морено
85'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
Желтая карточка
Е. Ярмолюк
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Э. Мартинес
90'
+7
Красная карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Ониика
90'
90'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
М. Олакигбе
️️️️
М. Расмуссен
89'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
89'
Желтая карточка
В. Янельт
88'
87'
Желтая карточка
Д. Дуран
Желтая карточка
С. Годдос
86'
86'
Желтая карточка
Э. Конса
85'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Б. Камара
81'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
П. Торрес
80'
Желтая карточка
Л. Бэйли
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Морено
Пас отдал
Л. Бэйли
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Й. Висса
76'
Красная карточка
Б. Ми
71'
Замена
Н. Мопе
️️️️
К. Льюис-Поттер
68'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Дамсгор
68'
65'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Кэш
65'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
К. Нергор
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Льюис-Поттер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Астон Вилла
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
25
Занка
2
Пайннок
15
Ми
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
9
Висса
7
Годдос
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
3-3-1-2-1
1
Мартинес
14
Торрес
34
Карлос
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
11
Алекс Морено
7
МакГинн
41
Рэмзи
19
Диаби
11
Уоткинс
9
Висса
22
Коллинс
22
Коллинс
9
Висса
24
Дамсгор
16
Ониика
16
Ониика
24
Дамсгор
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
2
Расмуссен
17
Олакигбе
17
Олакигбе
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
11
Мопе
23
Льюис-Поттер
41
Рэмзи
18
Дендокер
18
Дендокер
41
Рэмзи
14
Торрес
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
14
Торрес
2
Кэш
17
Бэйли
17
Бэйли
2
Кэш
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
Главный тренер
Томас Франк
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
6
1
1
5
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
5
Офсайды
5
0
Количество передач
149
263
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.8
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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