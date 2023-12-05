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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 05 декабря 2023
Вулверхэмптон
05.12.2023, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
42'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
90'
+2
Замена
В. Одобер
️️️️
Витиньо
90'
+2
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Х. Экдаль
Замена
М. Доэрти
️️️️
У. Буэно
90'
+1
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Кунья
87'
Желтая карточка
М. Килман
80'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
79'
74'
Желтая карточка
Х. Экдаль
70'
Замена
М. Трезор
️️️️
Я. Брун-Ларсен
63'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Желтая карточка
М. Лемина
57'
53'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Кунья
42'
36'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Л. Колеошо
2'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
31
Майк Трезор
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
3-3-1-1-2
25
Бентли
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
3
Буэно
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
4-1-1-2-2
1
Траффорд
2
Витиньо
26
О'Ши
18
Экдаль
18
Тэйлор
16
Берге
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
11
Амдуни
16
Родригес
3
Буэно
2
Доэрти
2
Доэрти
3
Буэно
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
10
Кунья
12
Траоре
12
Траоре
10
Кунья
7
Брун-Ларсен
31
Трезор
31
Трезор
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
15
Колеошо
2
Витиньо
28
Одобер
28
Одобер
2
Витиньо
18
Экдаль
27
Редмонд
27
Редмонд
18
Экдаль
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
31
Том Кинг
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Мулинекс
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