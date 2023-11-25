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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 25 ноября 2023
Бернли
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
49'
Д. Родригес (П)
86'
Д. О'Ши (АГ)
90+1'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Вест Хэм
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Кудус
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. О'Ши
Замена
Д. Каллен
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
85'
Замена
А. Зарури
️️️️
Л. Колеошо
81'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
З. Амдуни
73'
66'
Желтая карточка
В. Цоуфал
63'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Э. Альварес
62'
Замена
Д. Мубама
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Родригес
49'
39'
Желтая карточка
Н. Агер
39'
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
Л. Байер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Траффорд
18
Тэйлор
26
О'Ши
5
Байер
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
15
Колеошо
16
Родригес
11
Амдуни
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
28
Ингс
7
Гудмундссон
24
Каллен
24
Каллен
7
Гудмундссон
11
Амдуни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Амдуни
15
Колеошо
21
Зарури
21
Зарури
15
Колеошо
4
Альварес
10
Бенрахма
10
Бенрахма
4
Альварес
28
Ингс
28
Мубама
28
Мубама
28
Ингс
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Тюрф Мур
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