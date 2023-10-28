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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Бернли
Борнмут - Бернли: обзор матча 28 октября 2023
Борнмут
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
22'
А. Семеньо
76'
Ф. Биллинг
11'
Ч. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Бернли
Замена
А. Смит
️️️️
М. Ааронс
85'
Желтая карточка
Д. Уаттара
84'
Замена
М. Керкез
️️️️
М. Тавернье
82'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Биллинг
82'
81'
Замена
М. Трезор
️️️️
Л. Колеошо
81'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Ф. Биллинг
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Биллинг
76'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Семеньо
69'
68'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Зарури
67'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
60'
Замена
С. Берге
️️️️
Д. Каллен
56'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
46'
Замена
Д. Родригес
️️️️
З. Амдуни
28'
Желтая карточка
Д. Каллен
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Тэйлор
Пас отдал
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
(К)
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-2
13
Раду
6
Забарный
2
Мефам
6
Келли
3
Ааронс
8
Биллинг
16
Тавернье
8
Скотт
10
Кристи
19
Соланке
42
Семеньо
4-3-2-1
1
Траффорд
2
Витиньо
2
Аль-Дахил
26
О'Ши
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
21
Зарури
15
Колеошо
11
Амдуни
16
Тавернье
6
Керкез
6
Керкез
16
Тавернье
3
Ааронс
15
Смит
15
Смит
3
Ааронс
8
Биллинг
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Биллинг
42
Семеньо
11
Уаттара
11
Уаттара
42
Семеньо
24
Каллен
16
Берге
16
Берге
24
Каллен
15
Колеошо
31
Трезор
31
Трезор
15
Колеошо
7
Гудмундссон
27
Редмонд
27
Редмонд
7
Гудмундссон
21
Зарури
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
21
Зарури
11
Амдуни
16
Родригес
16
Родригес
11
Амдуни
Остались в запасе
Борнмут
Бернли
12
Марк Траверс
ВР
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Борнмут - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Виталити Стэдиум
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