Ливерпуль - Вест Хэм

|33 тур
|26 апреля, среда
|21:45
|Вест Хэм
|1:2
|Ливерпуль
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|33 тур
|26 апреля, среда
|21:45
|Вест Хэм
|1:2
|Ливерпуль
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|28 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:30
|Вест Хэм
|3:2
|Ливерпуль
|21 тур
|31 января, воскресенье
|19:30
|Вест Хэм
|1:3
|Ливерпуль
|7 тур
|31 октября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|2:1
|Вест Хэм
|27 тур
|24 февраля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|3:2
|Вест Хэм
|18 тур
|29 января, среда
|22:45
|Вест Хэм
|0:2
|Ливерпуль
|25 тур
|4 февраля, понедельник
|23:00
|Вест Хэм
|1:1
|Ливерпуль
|1 тур
|12 августа, воскресенье
|15:30
|Ливерпуль
|4:0
|Вест Хэм
|28 тур
|24 февраля, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|4:1
|Вест Хэм
|11 тур
|4 ноября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|1:4
|Ливерпуль
|37 тур
|14 мая, воскресенье
|16:15
|Вест Хэм
|0:4
|Ливерпуль
|15 тур
|11 декабря, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|2:2
|Вест Хэм
|20 тур
|2 января, суббота
|15:45
|Вест Хэм
|2:0
|Ливерпуль
|4 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|0:3
|Вест Хэм
|23 тур
|31 января, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:0
|Вест Хэм
|5 тур
|20 сентября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|3:1
|Ливерпуль
|33 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Вест Хэм
|1:2
|Ливерпуль
|15 тур
|7 декабря, суббота
|19:00
|Ливерпуль
|4:1
|Вест Хэм
|32 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:0
|Вест Хэм
|16 тур
|9 декабря, воскресенье
|20:00
|Вест Хэм
|2:3
|Ливерпуль
|28 тур
|27 февраля, воскресенье
|16:30
|Вест Хэм
|3:1
|Ливерпуль
|14 тур
|20 ноября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|3:0
|Вест Хэм
|35 тур
|19 апреля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|3:0
|Вест Хэм
|6 тур
|19 сентября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|2:3
|Ливерпуль
|36 тур
|9 мая, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|0:3
|Ливерпуль
|15 тур
|1 декабря, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|0:0
|Вест Хэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0