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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2023
Бернли
23.09.2023, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
45'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Л. Байер
90'
+3
89'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Д. Эванс
Замена
М. Бенсон
️️️️
Д. Браунхилл
86'
79'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Регилон
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Колеошо
73'
Замена
Д. Родригес
️️️️
З. Амдуни
73'
Замена
С. Берге
️️️️
А. Рэмзи
73'
55'
Желтая карточка
С. Регилон
45'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Эванс
Замена
М. Трезор
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
20'
13'
Желтая карточка
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-2-1
1
Траффорд
18
Тэйлор
2
Аль-Дахил
5
Байер
14
Робертс
24
Каллен
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
15
Колеошо
21
Рэмзи
11
Амдуни
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
29
Линделеф
35
Эванс
3
Регилон
5
Каземиро
8
Мактоминей
28
Меджбри
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
21
Рэмзи
16
Берге
16
Берге
21
Рэмзи
7
Гудмундссон
31
Трезор
31
Трезор
7
Гудмундссон
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
8
Браунхилл
14
Бенсон
14
Бенсон
8
Браунхилл
11
Амдуни
16
Родригес
16
Родригес
11
Амдуни
3
Регилон
19
Варан
19
Варан
3
Регилон
35
Эванс
4
Амрабат
4
Амрабат
35
Эванс
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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