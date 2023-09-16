Манчестер Юнайтед - Брайтон

|28 тур
|4 мая, четверг
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Брайтон
|28 тур
|4 мая, четверг
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Брайтон
|1/2 финала
|23 апреля, воскресенье
|18:30
|Брайтон
|0:0
(6:7)п
|Манчестер Юнайтед
|36 тур
|7 мая, суббота
|19:30
|Брайтон
|4:0
|Манчестер Юнайтед
|18 тур
|15 февраля, вторник
|23:15
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Брайтон
|30 тур
|4 апреля, воскресенье
|21:30
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Брайтон
|3 тур
|26 сентября, суббота
|14:30
|Брайтон
|2:3
|Манчестер Юнайтед
|1/8 финала
|30 сентября, среда
|21:45
|Брайтон
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|32 тур
|30 июня, вторник
|22:15
|Брайтон
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|12 тур
|10 ноября, воскресенье
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Брайтон
|23 тур
|19 января, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Брайтон
|2 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Брайтон
|3:2
|Манчестер Юнайтед
|37 тур
|4 мая, пятница
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Брайтон
|1/4 финала
|17 марта, суббота
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0