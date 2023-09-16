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Манчестер Юнайтед - Брайтон

16.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 5 тур Манчестер Юнайтед - Брайтон
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
28 тур
4 мая, четверг 22:00 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед
1 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон
Англия. Кубок (2022/2023)
1/2 финала
23 апреля, воскресенье 18:30 Брайтон 0:0
(6:7)п		 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 19:30 Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед
18 тур
15 февраля, вторник 23:15 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
4 апреля, воскресенье 21:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
3 тур
26 сентября, суббота 14:30 Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
30 сентября, среда 21:45 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
30 июня, вторник 22:15 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
12 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
2 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
4 мая, пятница 22:00 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
17 марта, суббота 22:45 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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