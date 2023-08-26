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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Кристал Пэлас
Брентфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 26 августа 2023
Брентфорд
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
18'
К. Шаде
76'
Й. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Кристал Пэлас
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
К. Шаде
80'
76'
ГОЛ! 1:1!
Й. Андерсен
Пас отдал
Ж. Айю
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
71'
71'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
ГОЛ! 1:0!
К. Шаде
Пас отдал
К. Нергор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
17
Майкл Олакигбе
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
31
Эльери Балькомб
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-1-2-3
1
Флеккен
3
Генри
22
Коллинс
2
Пайннок
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
7
Шаде
19
Мбемо
4-1-2-1-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
8
Лерма
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Брентфорд
Кристал Пэлас
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
17
Майкл Олакигбе
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
31
Эльери Балькомб
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
17
Майкл Олакигбе
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
31
Эльери Балькомб
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брентфорд - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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