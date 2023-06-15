Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Кубок PARI Премьер
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Белоруссия (мол) - Россия (мол)
×
Подтвердить
Отмена
×
Судьи
Главный судья:
Виктор Шимусик (Осиповичи)
Материалы
16 июня
18:27
«Гребаный стыд!»: Нигматуллин – о поражении молодежной сборной России со счетом 1:5
6
15 июня
19:35
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромно проиграла Белоруссии (1:5)
7
Главная
Белоруссия (мол) - Россия (мол)
Белоруссия (мол) - Россия (мол)
15.06.2023, Четверг, 17:00 мск
Борисов, стадион
Городской
Трансляция:
Матч ТВ
Товарищеские матчи. Сборные
Белоруссия (мол)
-
Россия (мол)
Поделиться
0
Твитнуть
0
Протокол
Комментарии (2)
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Новые
Популярные
Первые
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Рейтинг:
+471
Alemann
15 июня, 22:41
Пожаловаться
Бацьку назначить главой РФС! ;)))
1
Ответить
Рейтинг:
+19038
ilichkadr
15 июня, 18:33
Пожаловаться
Здорово, ничего не скажешь.........
1
Ответить
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение