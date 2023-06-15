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Главный судья:
Виктор Шимусик (Осиповичи)
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Белоруссия (мол) - Россия (мол)

15.06.2023, Четверг, 17:00 мск Борисов, стадион Городской Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные Белоруссия (мол) - Россия (мол)
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    Рейтинг: +471

    Alemann 15 июня, 22:41

    Бацьку назначить главой РФС! ;)))

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    Рейтинг: +19038

    ilichkadr 15 июня, 18:33

    Здорово, ничего не скажешь.........

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