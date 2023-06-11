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Эммен - Алмере Сити

11.06.2023, Воскресенье, 19:00 мск Эммен, стадион Де Ауде Мердейк Голландия. Эредивизие, Переходные матчи , ответный матч Эммен - Алмере Сити
Первый матч: 0 - 2
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
Переходные матчи
первый матч		 6 июня, вторник 21:00 Алмере Сити 2:0 Эммен
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