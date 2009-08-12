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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити
Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити: обзор матча 12 августа 2009
Ноттингем Форест
12.08.2009, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
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Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Информация о матче
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Сити Граунд
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Ноттингем Форест
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