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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Виктория
Спарта - Виктория: обзор матча 27 мая 2023
Спарта
27.05.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
58'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Виктория
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Кухта
83'
Замена
О. Челустка
️️️️
М. Витик
83'
82'
Замена
Э. Йирка
️️️️
М. Выдра
75'
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Буха
75'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
Л. Холик
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Садилек
65'
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Минчев
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Выдра
Пас отдал
Л. Калвах
Замена
Ф. Панак
️️️️
А. Серенсен
46'
Желтая карточка
К. Кайринен
40'
20'
Желтая карточка
Л. Калвах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
4-1-3-1-1
32
Коварж
4
Серенсен
30
Зелены
3
Витик
28
Виснер
37
Крейчи
17
Минчев
20
Лячи
6
Кайринен
18
Садилек
7
Кухта
3-2-2-3
36
Станек
21
Емелка
24
Гавел
25
Каша
4
Холик
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
11
Выдра
17
Дуросинми
25
Хоры
4
Серенсен
27
Панак
27
Панак
4
Серенсен
3
Витик
33
Челустка
33
Челустка
3
Витик
18
Садилек
9
Данек
9
Данек
18
Садилек
17
Минчев
11
Мабиль
11
Мабиль
17
Минчев
7
Кухта
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Кухта
4
Холик
14
Ржезник
14
Ржезник
4
Холик
20
Буха
16
Квет
16
Квет
20
Буха
11
Выдра
97
Йирка
97
Йирка
11
Выдра
Остались в запасе
Спарта
Виктория
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
8
Джон Москера
ЛВ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
8
Джон Москера
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Спарта - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
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