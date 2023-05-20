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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 20 мая 2023
Славия
20.05.2023, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
6'
В. Юрецка
69'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Виктория
84'
Желтая карточка
Р. Ржезник
Замена
Л. Провод
️️️️
Х. Зафейрис
79'
Замена
С. Тецл
️️️️
Д. Дудера
74'
Замена
А. Усу
️️️️
И. Огбу
74'
72'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
72'
Замена
А. Влканова
️️️️
Р. Квет
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
Пас отдал
О. Дорли
69'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
М. Юрасек
59'
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Шевчик
59'
43'
Желтая карточка
В. Емелка
32'
Замена
М. Гавел
️️️️
Л. Гейда
16'
Замена
И. Станек
️️️️
М. Тврдон
Желтая карточка
М. Юрасек
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
И. Шранц
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Петр Шевчик
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-3
1
Колар
39
Юрасек
3
Голеш
5
Огбу
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
23
Шевчик
15
Юрецка
31
Юрасек
26
Шранц
4-1-3-1-1
13
Тврдон
2
Гейда
25
Каша
21
Емелка
14
Ржезник
16
Квет
23
Калвах
20
Буха
10
Копиц
8
Москера
17
Дуросинми
5
Огбу
4
Усу
4
Усу
5
Огбу
23
Шевчик
32
Лингр
32
Лингр
23
Шевчик
20
Зафейрис
17
Провод
17
Провод
20
Зафейрис
31
Юрасек
10
ван Бурен
10
ван Бурен
31
Юрасек
23
Дудера
11
Тецл
11
Тецл
23
Дудера
13
Тврдон
36
Станек
36
Станек
13
Тврдон
2
Гейда
24
Гавел
24
Гавел
2
Гейда
16
Квет
58
Влканова
58
Влканова
16
Квет
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
Остались в запасе
Славия
Виктория
99
Петер Олаинка
ЛВ
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
12
Адам Задражил
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Славия - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
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