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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Славия
Спарта - Славия: обзор матча 13 мая 2023
Спарта
13.05.2023, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 2 тур
3 : 2
Завершен
Славия
30'
Л. Гараслин
63'
А. Серенсен
90+7'
Л. Крейчи (П)
35'
И. Шранц
85'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Славия
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Крейчи
90'
+7
85'
ГОЛ! 2:2!
С. Тецл
Пас отдал
П. Шевчик
81'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Л. Провод
81'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. ван Бурен
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Садилек
80'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Кухта
79'
Замена
К. Лячи
️️️️
М. Минчев
70'
70'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Д. Дудера
68'
Желтая карточка
И. Огбу
64'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Д. Юрасек
ГОЛ! 2:1!
А. Серенсен
63'
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
62'
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Траоре
35'
ГОЛ! 1:1!
И. Шранц
Пас отдал
М. ван Бурен
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
30'
25'
Желтая карточка
Л. Провод
Желтая карточка
Л. Крейчи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коварж
19
Мейдр
4
Серенсен
30
Зелены
27
Панак
37
Крейчи
17
Минчев
26
Выдра
10
Гараслин
18
Садилек
7
Кухта
4-2-2-2
1
Колар
3
Голеш
23
Дудера
5
Огбу
39
Юрасек
12
Траоре
19
Дорли
10
ван Бурен
17
Провод
26
Шранц
15
Юрецка
7
Кухта
28
Виснер
28
Виснер
7
Кухта
17
Минчев
20
Лячи
20
Лячи
17
Минчев
18
Садилек
11
Мабиль
11
Мабиль
18
Садилек
10
Гараслин
9
Данек
9
Данек
10
Гараслин
12
Траоре
32
Лингр
32
Лингр
12
Траоре
23
Дудера
20
Зафейрис
20
Зафейрис
23
Дудера
39
Юрасек
23
Шевчик
23
Шевчик
39
Юрасек
10
ван Бурен
11
Тецл
11
Тецл
10
ван Бурен
17
Провод
31
Юрасек
31
Юрасек
17
Провод
Остались в запасе
Спарта
Славия
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Спарта - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
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