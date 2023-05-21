Введите ваш ник на сайте

Челябинск - Новосибирск

21.05.2023, Воскресенье, 15:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Вторая лига. Группа 4, 3 тур Челябинск - Новосибирск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
22 тур
29 апреля, суббота 15:00 Челябинск 0:0 Новосибирск
1 тур
24 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 0:0 Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
27 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Челябинск 2:0 Новосибирск
4 тур
7 августа, суббота 14:00 Новосибирск 1:2 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
...
  • Читайте нас: 