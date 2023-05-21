Челябинск - Новосибирск

|22 тур
|29 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:0
|Новосибирск
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|12:00
|Новосибирск
|0:0
|Челябинск
|22 тур
|29 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:0
|Новосибирск
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|12:00
|Новосибирск
|0:0
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|2:0
|Новосибирск
|4 тур
|7 августа, суббота
|14:00
|Новосибирск
|1:2
|Челябинск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|25
|14
|10
|1
|48:18
|+30
|52
|2.
|Иртыш
|25
|13
|8
|4
|36:19
|+17
|47
|3.
|Амкар-Пермь
|25
|14
|4
|7
|40:27
|+13
|46
|4.
|Челябинск
|25
|11
|7
|7
|37:22
|+15
|40
|5.
|Новосибирск
|25
|7
|12
|6
|28:30
|-2
|33
|6.
|Торпедо Миасс
|25
|8
|7
|10
|25:35
|-10
|31