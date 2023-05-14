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Новосибирск - Амкар-Пермь

14.05.2023, Воскресенье, 10:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур Новосибирск - Амкар-Пермь
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Амкар-Пермь
10 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Новосибирск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
21 тур
3 апреля, воскресенье 09:00 Новосибирск 4:0 Амкар-Пермь
10 тур
16 сентября, четверг 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Новосибирск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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