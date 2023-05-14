Новосибирск - Амкар-Пермь

|13 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|21 тур
|3 апреля, воскресенье
|09:00
|Новосибирск
|4:0
|Амкар-Пермь
|10 тур
|16 сентября, четверг
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Новосибирск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|25
|14
|10
|1
|48:18
|+30
|52
|2.
|Иртыш
|25
|13
|8
|4
|36:19
|+17
|47
|3.
|Амкар-Пермь
|25
|14
|4
|7
|40:27
|+13
|46
|4.
|Челябинск
|25
|11
|7
|7
|37:22
|+15
|40
|5.
|Новосибирск
|25
|7
|12
|6
|28:30
|-2
|33
|6.
|Торпедо Миасс
|25
|8
|7
|10
|25:35
|-10
|31