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Иртыш - Новосибирск

07.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Иртыш - Новосибирск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
18 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Иртыш 4:0 Новосибирск
5 тур
21 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:1 Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
13 тур
20 октября, среда 15:00 Новосибирск 2:0 Иртыш
16 тур
13 октября, среда 16:00 Иртыш 3:1 Новосибирск
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
7 тур
6 сентября, пятница 15:00 Новосибирск 0:1 Иртыш
6 тур
28 августа, среда 16:00 Иртыш 1:1 Новосибирск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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