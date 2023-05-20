Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 20 мая 2023
Селтик
20.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Миррен
14'
К. Фурухаси
81'
К. МакГрегор
4'
К. Мэйн
39'
К. Мэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Миррен
90'
+1
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
А. Гогич
82'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Р. Стрейн
ГОЛ! 2:2!
К. МакГрегор
Пас отдал
Л. Абада
81'
Замена
Х. О
️️️️
М. О'Райли
72'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Р. Хатате
71'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
71'
61'
Замена
С. Тансер
️️️️
Т. Смолл
39'
ГОЛ! 1:2!
К. Мэйн
Пас отдал
М. О'Хара
ГОЛ! 1:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Мэйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Грег Килти
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
53
Бен Саммерс
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
15
Старфельт
56
Ролстон
24
Ивата
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
3-4-1-1
31
Карсон
3
Тэйлор
5
Шонесси
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
11
Смолл
11
Килти
30
Мэйн
5
Хатате
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
5
Хатате
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
33
О'Райли
9
О
9
О
33
О'Райли
11
Смолл
17
Тансер
17
Тансер
11
Смолл
22
Стрейн
31
Галлахер
31
Галлахер
22
Стрейн
13
Гогич
22
Джеймисон
22
Джеймисон
13
Гогич
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
53
Бен Саммерс
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
53
Бен Саммерс
АП
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Миррен
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+