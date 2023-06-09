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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Мальта
Люксембург - Мальта: обзор матча 09 июня 2023
Люксембург
09.06.2023, пятница, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Мальта
Замена
Э. Дзогович
️️️️
И. Санчес
74'
Замена
Д. Синани
️️️️
К. Мартинс
74'
72'
Желтая карточка
З. Мускат
Замена
Ф. Лоей
️️️️
М. Шано
65'
60'
Желтая карточка
С. Борг
Желтая карточка
Л. Баррейро
57'
46'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Д. Грек
46'
Замена
️️️️
Л. Монтебелло
Желтая карточка
Т. Рупиль
43'
19'
Желтая карточка
Д. Грек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Джейк Грек
ЦП
23
Янник Янкам
АП
11
Джоди Джонс
ПВ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
22
Фабио Лоей
ЛЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
0
Rayan Berberi
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
Мальта
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
2-1-4-1-2
12
Шон
13
Карлсон
2
Шано
8
Мартинс
16
Баррейро
18
Янс
19
Олесен
10
Рупиль
7
Санчес
10
Родригес
4
Бонерт
3-3-1-2-1
1
Бонелло
4
Борг
3
Апап
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
9
Грек
11
Джонс
23
Янкам
11
Монтебелло
2
Шано
22
Лоей
22
Лоей
2
Шано
7
Санчес
2
Дзогович
2
Дзогович
7
Санчес
8
Мартинс
0
Синани
0
Синани
8
Мартинс
9
Грек
18
Кристенсен
18
Кристенсен
9
Грек
Остались в запасе
Люксембург
Мальта
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Rayan Berberi
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Rayan Berberi
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
Остались в запасе
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Люксембург - Мальта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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