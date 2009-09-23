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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Кардифф
Астон Вилла - Кардифф: обзор матча 23 сентября 2009
Астон Вилла
23.09.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 0
Завершен
Кардифф
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Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Кардифф
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0
0
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0
0
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