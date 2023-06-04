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Копенгаген - Рандерс

04.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 10 тур Копенгаген - Рандерс
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Матч начнется в 18:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023), группа A
2 тур
10 апреля, понедельник 17:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, пятница 22:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
5 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022)
20 тур
4 марта, пятница 22:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
8 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
24 мая, понедельник 18:00 Рандерс 2:1 Копенгаген
1 тур
5 апреля, понедельник 17:00 Копенгаген 2:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Копенгаген
9 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Копенгаген 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Рандерс
6 тур
16 августа, пятница 19:00 Рандерс 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
10 февраля, суббота 20:00 Копенгаген 5:1 Рандерс
2 тур
22 июля, суббота 17:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
3 декабря, суббота 20:30 Копенгаген 1:0 Рандерс
10 тур
21 сентября, среда 19:00 Рандерс 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
1 тур
16 сентября, среда 19:30 Копенгаген 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Рандерс 3:0 Копенгаген
22 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
11 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
13 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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