Копенгаген - Рандерс

|2 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|2 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, пятница
|22:00
|Копенгаген
|1:3
|Рандерс
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|5 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Рандерс
|20 тур
|4 марта, пятница
|22:00
|Копенгаген
|3:0
|Рандерс
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|10 тур
|24 мая, понедельник
|18:00
|Рандерс
|2:1
|Копенгаген
|1 тур
|5 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Рандерс
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:1
|Копенгаген
|9 тур
|23 ноября, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|1:2
|Рандерс
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Рандерс
|6 тур
|16 августа, пятница
|19:00
|Рандерс
|0:1
|Копенгаген
|22 тур
|17 февраля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:0
|Рандерс
|20 тур
|10 февраля, суббота
|20:00
|Копенгаген
|5:1
|Рандерс
|2 тур
|22 июля, суббота
|17:00
|Рандерс
|0:3
|Копенгаген
|20 тур
|3 декабря, суббота
|20:30
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|10 тур
|21 сентября, среда
|19:00
|Рандерс
|2:2
|Копенгаген
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Копенгаген
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Рандерс
|1 тур
|16 сентября, среда
|19:30
|Копенгаген
|3:0
|Рандерс
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|3:0
|Копенгаген
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Рандерс
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Рандерс
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:3
|Рандерс
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|19 тур
|2 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Рандерс
|7 тур
|25 августа, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Копенгаген
|24 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Рандерс
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|0:3
|Копенгаген
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Рандерс
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Рандерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40