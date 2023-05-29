Виборг - Копенгаген

|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Виборг
|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Виборг
|22 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Виборг
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Виборг
|4:2
|Копенгаген
|19 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Виборг
|0:2
|Копенгаген
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Виборг
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Виборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:0
|Копенгаген
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Виборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|0:0
|Виборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Виборг
|31 тур
|8 мая, четверг
|20:00
|Виборг
|0:2
|Копенгаген
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|4:1
|Виборг
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Виборг
|1:4
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40