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Виборг - Копенгаген

29.05.2023, Понедельник, 17:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, 9 тур Виборг - Копенгаген
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.9
Х
3.75
П2
2.25
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Дания. Суперлига (2022/2023), группа A
3 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:1 Виборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
22 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:1 Виборг
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Виборг 4:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
19 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Виборг 0:2 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 22:00 Копенгаген 4:0 Виборг
12 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 0:0 Виборг
11 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Виборг 0:2 Копенгаген
16 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Виборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Виборг 1:4 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
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