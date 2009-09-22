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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Карлайл Юнайтед - Портсмут
Карлайл Юнайтед - Портсмут: обзор матча 22 сентября 2009
Карлайл Юнайтед
22.09.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 3
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Портсмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
14.11.2026
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Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 12 тур
Олдершот
1 : 3
03.10.2026
Карлайл Юнайтед
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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Карлайл Юнайтед
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