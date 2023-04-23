Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 23 апреля 2023
Орхус
23.04.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Копенгаген
Замена
С. Хауген
️️️️
П. Мортенсен
90'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
90'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
82'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Н. Поульсен
75'
70'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
53'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
А. Корнелиус
46'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
46'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
Желтая карточка
Ф. Беймо
43'
39'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
31
Биссек
5
Тингагер
14
Мельгор
6
Поульсен
21
Мадсен
23
Андерсон
17
Якоб
11
Линкс
9
Мортенсен
4-2-3-1
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
5
Лунд Йенсен
3
Вавро
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Гонсалвеш
7
Классон
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
6
Поульсен
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
6
Поульсен
9
Мортенсен
9
Хауген
9
Хауген
9
Мортенсен
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
Корнелиус
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
Корнелиус
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
10
Харальдссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Харальдссон
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Копенгаген
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+