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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 21 мая 2023
Зальцбург
21.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
49'
А. Дедич
88'
К. Конате
40'
Й. Горенц-Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Штурм
ГОЛ! 2:1!
К. Конате
Пас отдал
А. Дедич
88'
85'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
81'
Замена
Т. Хорват
️️️️
Э. Эмега
81'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
75'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
А. Прасс
74'
Желтая карточка
О. Китеишвили
Желтая карточка
Л. Гурна
72'
Замена
Л. Гурна
️️️️
М. Кьергор
62'
Замена
Д. Камери
️️️️
Ж. Адаму
62'
Желтая карточка
Ф. Кен
60'
58'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
ГОЛ! 1:1!
А. Дедич
49'
40'
ГОЛ! 0:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
М. Саркария
Желтая карточка
С. Койта
26'
18'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
4-2-1-3
16
Кен
37
Дедич
28
Соле
13
Бернардо
31
Павлович
13
Зайвальд
24
Капалдо
14
Кьергор
20
Койта
30
Шешко
20
Адаму
3-2-3-1-1
13
Оконкво
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
44
Данте
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
22
Эмега
14
Кьергор
29
Гурна
29
Гурна
14
Кьергор
20
Адаму
70
Камери
70
Камери
20
Адаму
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
22
Эмега
14
Хорват
14
Хорват
22
Эмега
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
22
Прасс
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
1
Адам Стейскал
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Штурм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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