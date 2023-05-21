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Рапид - ЛАСК

21.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 8 тур Рапид - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 15:30 ЛАСК 3:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:0 ЛАСК
4 тур
14 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
13 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Рапид 3:2 ЛАСК
2 тур
31 июля, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
10 тур
22 мая, суббота 18:00 Рапид 3:0 ЛАСК
4 тур
21 апреля, среда 21:30 ЛАСК 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
15 тур
31 января, воскресенье 19:00 ЛАСК 1:2 Рапид
4 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Рапид 3:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
9 тур
1 июля, среда 21:30 Рапид 3:1 ЛАСК
3 тур
10 июня, среда 19:30 ЛАСК 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 0:4 Рапид
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Рапид 1:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 0:1 ЛАСК
4 тур
19 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 17:00 ЛАСК 0:2 Рапид
24 тур
24 февраля, суббота 20:30 Рапид 2:0 ЛАСК
15 тур
18 ноября, суббота 18:00 ЛАСК 1:2 Рапид
6 тур
26 августа, суббота 19:30 Рапид 1:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 ЛАСК 1:2 Рапид
26 тур
19 марта, суббота 18:00 Рапид 0:0 ЛАСК
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Рапид 5:0 ЛАСК
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:0 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 22:30 Рапид 0:0 ЛАСК
20 тур
12 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 4:2 Рапид
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 ЛАСК 3:3 Рапид
5 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Рапид 4:1 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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