Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 14 мая 2023
ЛАСК
14.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
65'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Зальцбург
90'
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Гурна
Замена
М. Любичич
️️️️
П. Михорль
83'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Ф. Флеккер
83'
77'
Замена
К. Конате
️️️️
С. Койта
Замена
М. Усор
️️️️
К. Накамура
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
С. Койта
61'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Д. Камери
61'
Замена
О. Глух
️️️️
Ж. Адаму
50'
Желтая карточка
Д. Камери
Замена
М. Таловеров
️️️️
Ф. Цирайс
46'
Желтая карточка
Ф. Цирайс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
70
Дижон Камери
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
3-1-2-3-1
26
Лаваль
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
23
Мустафа
30
Хорват
29
Флеккер
11
Накамура
4-1-1-1-3
16
Кен
28
Соле
13
Бернардо
6
Байду
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
70
Камери
30
Шешко
20
Койта
20
Адаму
4
Цирайс
40
Таловеров
40
Таловеров
4
Цирайс
11
Накамура
8
Усор
8
Усор
11
Накамура
34
Михорль
27
Любичич
27
Любичич
34
Михорль
29
Флеккер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
29
Флеккер
20
Адаму
10
Глух
10
Глух
20
Адаму
70
Камери
14
Кьергор
14
Кьергор
70
Камери
29
Гурна
17
Форсон
17
Форсон
29
Гурна
20
Койта
19
Конате
19
Конате
20
Койта
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Адам Стейскал
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Зальцбург
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:19
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:19
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+