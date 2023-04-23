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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 23 апреля 2023
Штурм
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
54'
Н. Капалдо
73'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Зальцбург
90'
+3
Замена
С. Байду
️️️️
А. Дедич
90'
Замена
Д. Камери
️️️️
А. Форсон
83'
Желтая карточка
А. Дедич
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Г. Вютрих
79'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Т. Хорват
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шешко
Пас отдал
К. Конате
68'
Замена
О. Глух
️️️️
С. Койта
68'
Замена
К. Конате
️️️️
Ж. Адаму
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
61'
Замена
А. Айети
️️️️
М. Саркария
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Капалдо
Пас отдал
С. Койта
Замена
О. Китеишвили
️️️️
С. Хирлендер
46'
43'
Желтая карточка
С. Павлович
39'
Желтая карточка
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
10
Оскар Глух
АП
70
Дижон Камери
АП
19
Карим Конате
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Оконкво
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
25
Хирлендер
14
Хорват
11
Саркария
22
Эмега
4-2-1-3
16
Кен
28
Соле
31
Павлович
13
Бернардо
37
Дедич
24
Капалдо
13
Зайвальд
17
Форсон
30
Шешко
20
Койта
20
Адаму
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
25
Хирлендер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
25
Хирлендер
14
Хорват
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Хорват
11
Саркария
9
Айети
9
Айети
11
Саркария
37
Дедич
6
Байду
6
Байду
37
Дедич
20
Койта
10
Глух
10
Глух
20
Койта
17
Форсон
70
Камери
70
Камери
17
Форсон
20
Адаму
19
Конате
19
Конате
20
Адаму
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
28
Йорг Зибенхандль
ВР
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Адам Стейскал
ВР
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Зальцбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
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