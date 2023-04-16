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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 16 апреля 2023
Зальцбург
16.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - ЛАСК
Желтая карточка
Н. Зайвальд
89'
84'
Замена
S. Radulovic
️️️️
М. Поцман
83'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
К. Накамура
80'
Желтая карточка
Р. Жуль
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Гурна
78'
75'
Желтая карточка
М. Любичич
75'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
66'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
66'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Ульмер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
20
Койта
30
Шешко
3-2-3-2
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
40
Таловеров
36
Реннер
34
Михорль
8
Усор
11
Накамура
23
Мустафа
19
Поцман
32
Жуль
20
Койта
19
Окафор
19
Окафор
20
Койта
17
Ульмер
13
Бернардо
13
Бернардо
17
Ульмер
29
Гурна
17
Форсон
17
Форсон
29
Гурна
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
11
Накамура
29
Флеккер
29
Флеккер
11
Накамура
19
Поцман
16
16
19
Поцман
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
1
Адам Стейскал
ВР
70
Дижон Камери
АП
19
Карим Конате
ЦФ
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
70
Дижон Камери
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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