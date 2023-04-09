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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 09 апреля 2023
ЛАСК
09.04.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
71'
И. Мустафа
79'
К. Накамура
48'
А. Прасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Штурм
Желтая карточка
A. Taoui
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Стойкович
85'
83'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
М. Саркария
82'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
Замена
A. Taoui
️️️️
К. Накамура
82'
81'
Замена
В. Бевинг
️️️️
О. Китеишвили
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Накамура
Пас отдал
И. Мустафа
79'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Мустафа
71'
61'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Айети
61'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Прасс
Пас отдал
А. Айети
Желтая карточка
Ф. Цирайс
16'
14'
Желтая карточка
С. Хирлендер
11'
Желтая карточка
А. Айети
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-3-2
30
Шлагер
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
8
Усор
27
Любичич
32
Жуль
4-4-1-1
13
Оконкво
70
Газибегович
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
23
Шнегг
8
Китеишвили
14
Хорват
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
9
Айети
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
11
Накамура
11
11
11
Накамура
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
8
Китеишвили
11
Бевинг
11
Бевинг
8
Китеишвили
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
11
Саркария
9
Айети
22
Эмега
22
Эмега
9
Айети
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Штурм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
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