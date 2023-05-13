Панетоликос - ОФИ

|17 тур
|9 января, понедельник
|18:00
|Панетоликос
|0:4
|ОФИ
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:30
|ОФИ
|1:2
|Панетоликос
|17 тур
|9 января, понедельник
|18:00
|Панетоликос
|0:4
|ОФИ
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:30
|ОФИ
|1:2
|Панетоликос
|5 тур
|30 апреля, суббота
|17:30
|ОФИ
|0:1
|Панетоликос
|19 тур
|22 января, суббота
|18:15
|ОФИ
|2:4
|Панетоликос
|6 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|1:2
|ОФИ
|7 тур
|15 мая, суббота
|19:30
|ОФИ
|2:2
|Панетоликос
|14 тур
|3 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|2:1
|ОФИ
|1 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|ОФИ
|1:1
|Панетоликос
|16 тур
|22 декабря, воскресенье
|18:00
|Панетоликос
|2:0
|ОФИ
|3 тур
|14 сентября, суббота
|19:15
|ОФИ
|3:1
|Панетоликос
|17 тур
|20 января, воскресенье
|16:00
|ОФИ
|3:0
|Панетоликос
|2 тур
|3 сентября, понедельник
|21:30
|Панетоликос
|2:1
|ОФИ
|18 тур
|14 января, среда
|18:15
|Панетоликос
|3:1
|ОФИ
|1 тур
|23 августа, суббота
|20:15
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|34 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Панетоликос
|1:0
|ОФИ
|17 тур
|21 декабря, суббота
|17:00
|ОФИ
|2:1
|Панетоликос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ОФИ
|33
|10
|11
|12
|37:41
|-4
|41
|2.
|Атромитос
|33
|9
|11
|13
|34:36
|-2
|38
|3.
|ПАС
|33
|7
|13
|13
|33:50
|-17
|34
|4.
|Астерас
|33
|5
|16
|12
|23:36
|-13
|31
|5.
|Панетоликос
|33
|7
|9
|17
|32:53
|-21
|30
|6.
|ПАС Ламия
|33
|5
|14
|14
|23:53
|-30
|29
|7.
|Ионикос
|33
|6
|9
|18
|24:51
|-27
|27
|8.
|Левадиакос
|33
|4
|14
|15
|25:48
|-23
|26