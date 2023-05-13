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Панетоликос - ОФИ

13.05.2023, Суббота, 17:00 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 7 тур Панетоликос - ОФИ
Греция. Суперлига (2022/2023)
17 тур
9 января, понедельник 18:00 Панетоликос 0:4 ОФИ
4 тур
10 сентября, суббота 18:30 ОФИ 1:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
5 тур
30 апреля, суббота 17:30 ОФИ 0:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
22 января, суббота 18:15 ОФИ 2:4 Панетоликос
6 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Панетоликос 1:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
15 мая, суббота 19:30 ОФИ 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 2:1 ОФИ
1 тур
12 сентября, суббота 18:00 ОФИ 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
16 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Панетоликос 2:0 ОФИ
3 тур
14 сентября, суббота 19:15 ОФИ 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 16:00 ОФИ 3:0 Панетоликос
2 тур
3 сентября, понедельник 21:30 Панетоликос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
18 тур
14 января, среда 18:15 Панетоликос 3:1 ОФИ
1 тур
23 августа, суббота 20:15 ОФИ 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:0 ОФИ
17 тур
21 декабря, суббота 17:00 ОФИ 2:1 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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