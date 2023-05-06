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ПАС - Астерас

06.05.2023, Суббота, 20:00 мск Яннина, стадион Зосимадес Греция. Суперлига, 6 тур ПАС - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
23 тур
18 февраля, суббота 21:00 Астерас 1:1 ПАС
10 тур
31 октября, понедельник 19:00 ПАС 2:1 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
2 февраля, среда 16:00 Астерас 2:0 ПАС
8 тур
31 октября, воскресенье 20:30 ПАС 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Астерас 0:1 ПАС
13 тур
21 декабря, понедельник 18:15 ПАС 2:2 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 ПАС 0:0 Астерас
13 тур
8 декабря, суббота 18:15 Астерас 1:0 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
7 января, воскресенье 18:15 ПАС 0:0 Астерас
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Астерас 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Астерас 1:1 ПАС
10 тур
5 ноября, суббота 16:00 ПАС 1:2 Астерас
Греция. Суперлига (2015/2016)
23 тур
20 февраля, суббота 18:15 Астерас 0:0 ПАС
8 тур
25 октября, воскресенье 18:15 ПАС 1:2 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
18 тур
14 января, среда 18:15 Астерас 2:2 ПАС
1 тур
24 августа, воскресенье 20:15 ПАС 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
18 тур
4 января, суббота 17:00 ПАС 0:2 Астерас
1 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Астерас 3:3 ПАС
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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