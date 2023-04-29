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Панетоликос - Левадиакос

29.04.2023, Суббота, 19:15 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 5 тур Панетоликос - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
24 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Левадиакос 0:0 Панетоликос
11 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Панетоликос 0:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:0 Панетоликос
6 тур
6 октября, суббота 19:00 Панетоликос 2:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
22 тур
18 февраля, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:2 Панетоликос
7 тур
15 октября, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 18:15 Панетоликос 2:0 Левадиакос
8 тур
23 октября, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
14 февраля, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:0 Левадиакос
7 тур
18 октября, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
29 тур
21 марта, суббота 18:15 Панетоликос 0:1 Левадиакос
12 тур
29 ноября, суббота 18:15 Левадиакос 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 19:15 Левадиакос 2:1 Панетоликос
11 тур
10 ноября, воскресенье 19:15 Панетоликос 2:1 Левадиакос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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