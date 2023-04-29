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Ионикос - ПАС

29.04.2023, Суббота, 19:15 мск Никея, стадион Димотико Гипедо Неаполис Греция. Суперлига, 5 тур Ионикос - ПАС
Греция. Суперлига (2022/2023)
22 тур
11 февраля, суббота 21:00 ПАС 0:0 Ионикос
9 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Ионикос 2:2 ПАС
Греция. Суперлига (2021/2022)
16 тур
4 января, вторник 18:15 ПАС 1:0 Ионикос
3 тур
23 сентября, четверг 18:15 Ионикос 0:0 ПАС
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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