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Атромитос - ОФИ

29.04.2023, Суббота, 19:15 мск Перистери, стадион Стадио Перистери Греция. Суперлига, 5 тур Атромитос - ОФИ
Греция. Суперлига (2022/2023)
14 тур
22 декабря, четверг 18:00 ОФИ 0:1 Атромитос
1 тур
20 августа, суббота 20:00 Атромитос 3:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
4 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Атромитос 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022)
22 тур
16 февраля, среда 19:00 Атромитос 2:2 ОФИ
9 тур
6 ноября, суббота 18:15 ОФИ 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
4 тур
17 апреля, суббота 15:00 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:0 ОФИ
3 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 ОФИ 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:0 Атромитос
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Атромитос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Атромитос 0:2 ОФИ
15 тур
31 января, четверг 18:15 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 3:0 ОФИ
4 тур
20 сентября, суббота 19:15 ОФИ 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
26 марта, среда 19:15 ОФИ 2:0 Атромитос
14 тур
8 декабря, воскресенье 19:15 Атромитос 3:0 ОФИ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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