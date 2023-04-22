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ПАС Ламия - Атромитос

22.04.2023, Суббота, 19:15 мск Ламия, стадион Атанасиос Диакос Греция. Суперлига, 4 тур ПАС Ламия - Атромитос
Греция. Суперлига (2022/2023)
18 тур
14 января, суббота 18:00 ПАС Ламия 1:1 Атромитос
5 тур
17 сентября, суббота 20:00 Атромитос 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
7 тур
15 мая, воскресенье 19:30 ПАС Ламия 0:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
10 февраля, четверг 18:15 Атромитос 3:1 ПАС Ламия
8 тур
31 октября, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
24 апреля, суббота 19:30 Атромитос 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 0:0 Атромитос
13 тур
14 января, четверг 18:15 Атромитос 2:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
13 июня, суббота 19:30 Атромитос 1:1 ПАС Ламия
15 тур
18 декабря, среда 20:30 Атромитос 1:1 ПАС Ламия
2 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
27 января, воскресенье 17:00 ПАС Ламия 2:1 Атромитос
3 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Атромитос 1:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:1 Атромитос
5 тур
23 сентября, суббота 18:15 Атромитос 3:0 ПАС Ламия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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