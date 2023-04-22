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ПАС - Панетоликос

22.04.2023, Суббота, 19:15 мск Яннина, стадион Зосимадес Греция. Суперлига, 4 тур ПАС - Панетоликос
Греция. Суперлига (2022/2023)
19 тур
20 января, пятница 21:30 Панетоликос 1:1 ПАС
6 тур
3 октября, понедельник 18:00 ПАС 1:4 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
22 тур
5 февраля, суббота 20:30 Панетоликос 0:1 ПАС
9 тур
6 ноября, суббота 18:15 ПАС 3:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
24 апреля, суббота 15:00 ПАС 0:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
8 февраля, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
8 тур
7 ноября, суббота 18:15 ПАС 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Панетоликос 1:0 ПАС
7 тур
20 октября, суббота 18:15 ПАС 0:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
26 тур
31 марта, суббота 15:00 Панетоликос 1:0 ПАС
11 тур
19 ноября, воскресенье 18:15 ПАС 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
11 марта, суббота 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
9 тур
31 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 16:00 ПАС 2:0 Панетоликос
10 тур
9 ноября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
15 марта, воскресенье 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
11 тур
11 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:0 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 19:15 ПАС 1:0 Панетоликос
7 тур
7 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:0 ПАС
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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