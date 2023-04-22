Введите ваш ник на сайте

ОФИ - Астерас

22.04.2023, Суббота, 19:15 мск Ираклион, стадион Теодорос Вардиноянис Греция. Суперлига, 4 тур ОФИ - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
19 тур
21 января, суббота 18:00 ОФИ 1:0 Астерас
6 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Астерас 2:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
8 мая, воскресенье 16:00 ОФИ 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
16 тур
4 января, вторник 20:30 Астерас 1:0 ОФИ
3 тур
22 сентября, среда 18:15 ОФИ 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
26 января, вторник 18:15 ОФИ 0:1 Астерас
6 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Астерас 1:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
12 января, воскресенье 16:00 Астерас 2:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 ОФИ 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 ОФИ 1:1 Астерас
14 тур
15 декабря, суббота 20:30 Астерас 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
25 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Астерас 6:1 ОФИ
8 тур
26 октября, воскресенье 16:00 ОФИ 2:3 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 19:15 Астерас 0:0 ОФИ
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 Астерас
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
...
  • Читайте нас: 