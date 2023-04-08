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Панетоликос - Ионикос

08.04.2023, Суббота, 19:30 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 3 тур Панетоликос - Ионикос
Греция. Суперлига (2022/2023)
23 тур
19 февраля, воскресенье 20:30 Панетоликос 1:0 Ионикос
10 тур
29 октября, суббота 17:00 Ионикос 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
7 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Ионикос 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
26 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Ионикос 1:2 Панетоликос
13 тур
11 декабря, суббота 20:30 Панетоликос 2:2 Ионикос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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