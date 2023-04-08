Введите ваш ник на сайте

Астерас - Левадиакос

08.04.2023, Суббота, 19:30 мск Триполис, стадион Теодорос Колокотронис Греция. Суперлига, 3 тур Астерас - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Астерас 0:0 Левадиакос
5 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Левадиакос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 17:15 Астерас 0:0 Левадиакос
12 тур
2 декабря, воскресенье 18:15 Левадиакос 0:2 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
27 тур
14 апреля, суббота 17:15 Левадиакос 1:0 Астерас
12 тур
26 ноября, воскресенье 18:15 Астерас 2:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
13 марта, понедельник 20:30 Левадиакос 1:1 Астерас
9 тур
30 октября, воскресенье 18:15 Астерас 1:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
20 тур
31 января, воскресенье 16:00 Астерас 2:0 Левадиакос
5 тур
27 сентября, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:1 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
19 тур
18 января, воскресенье 16:00 Левадиакос 3:1 Астерас
2 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Астерас 2:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 17:00 Левадиакос 3:1 Астерас
9 тур
26 октября, суббота 18:15 Астерас 2:0 Левадиакос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
...
  • Читайте нас: 